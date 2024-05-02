Для Гостехнадзора построят новое помещение - Княжевская

Здание возведут на западе столицы

Службы Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) скоро переедут в новый офис. Административное здание площадью 13 тысяч квадратных метров, предназначенное для размещения специалистов данной организации, возведут в столичном районе Очаково-Матвеевское (ЗАО). Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Помещение для Гостехнадзора планируется построить по адресу: Рябиновая улица, владение 38.

"Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 га. Высота строения не превысит 20 м",

– рассказала Юлиана Княжевская. Глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, напомнила, что специализированные службы необходимы для функционирования города. Поэтому важно, чтобы сотрудникам было комфортно на рабочих местах, а здания отвечали всем современным стандартам.

Ранее руководитель Москомархитектуры сообщила, что в Можайском районе появится новый большой образовательный комплекс для детей.