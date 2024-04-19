Комплекс для переработки мяса реконструируют в Очаково-Матвеевском

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В столичном районе Очаково-Матвеевское реконструируют комплекс для переработки мяса. Реконструкцию и новое строительство планируется провести по адресу: улица Рябиновая, владение 51.
Суммарная поэтажная площадь всех объектов после проведения работ составит 103,5 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
"На земельном участке площадью 6,8 гектара в Очаково-Матвеевском планируется провести реконструкцию двух существующих зданий по изготовлению мясной продукции, а также построить рядом новый производственный корпус", – отметила Княжевская.
По словам руководителя Москомархитектуры, на участке также будет реорганизована парковка для сотрудников.
Для разработки дальнейшей документации по данному проекту были внесены изменения в Правила землепользования и застройки по указанному участку.
Продюсер принял окончательное решение
Ему грустно, что талантливые люди растрачивают себя за рубежом