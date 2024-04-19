Комплекс для переработки мяса реконструируют в Очаково-Матвеевском

Комплекс для переработки мяса реконструируют в Очаково-Матвеевском
Фото: standret / Freepik
Также на участке будет реорганизована парковка для сотрудников

В столичном районе Очаково-Матвеевское реконструируют комплекс для переработки мяса. Реконструкцию и новое строительство планируется провести по адресу: улица Рябиновая, владение 51.

Суммарная поэтажная площадь всех объектов после проведения работ составит 103,5 тысячи квадратных метров, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"На земельном участке площадью 6,8 гектара в Очаково-Матвеевском планируется провести реконструкцию двух существующих зданий по изготовлению мясной продукции, а также построить рядом новый производственный корпус", – отметила Княжевская.

По словам руководителя Москомархитектуры, на участке также будет реорганизована парковка для сотрудников.

Для разработки дальнейшей документации по данному проекту были внесены изменения в Правила землепользования и застройки по указанному участку.


Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

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