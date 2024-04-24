Детский сад с бассейном построят в районе Выхино-Жулебино

Детский сад с бассейном построят в районе Выхино-Жулебино
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Адрес нового дошкольного образовательного учреждения уже утвердили

В столичном районе Выхино-Жулебино появится новый детский сад с бассейном, рассчитанный на 300 воспитанников. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Работы будут профинансированы из городского бюджета.

Строительство развернется на земельном участке общей площадью 0,94 га по адресу: Сормовская улица, дом 17, корпус 8.

"В просторном здании площадью 6000 кв.м будут располагаться спальни, игровые комнаты, буфетные и административно-технические помещения. Малыши смогут не только получать знания и приятно проводить время в саду, но также учиться плавать и укреплять свое здоровье в бассейне",

– подчеркнула Юлиана Княжевская. Вокруг здания оборудуют игровые зоны с теневыми навесами и спортивные площадки, добавила руководитель Москомархитектуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юго-востоке Москвы планируется построить шесть новых детских садов – в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый и два в районе Люблино.

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