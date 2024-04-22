Во Внуково построят большой склад для стройматериалов

Территорию поблизости благоустроят и озеленят

На западе Москвы появится новое помещение для хранения стройматериалов. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Земельный участок, предусмотренный для строительства, расположен по адресу: район Внуково, улица 8 Марта, владение 8. Сейчас идет процедура по внесению изменений в Правила землепользования и застройки для последующего градостроительного развития территории.

"На земельном участке площадью около 0,5 га в районе Внуково планируется возвести здание для хранения стройматериалов суммарной поэтажной площадью почти 4900 кв. м",

– рассказала Юлиана Княжевская.

На прилегающей территории будет организована парковка на 25 мест, обустроены газоны, высажены деревья и кустарники.

Ранее глава Москомархитектуры сообщила о строительстве новых производственных помещений на территории Московского автомобильного завода "Москвич".