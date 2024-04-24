В Можайском районе построят крупный образовательный комплекс для детей

В Можайском районе построят крупный образовательный комплекс для детей
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Новая школа и детский садик рассчитаны на 1250 учащихся

Новый образовательный комплекс появится в Можайском районе столицы. Подробности рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Здание общей площадью 24,5 тысяч квадратных метров возведут по адресу: проезд Загорского, дом 20. Оно будет рассчитано на 1250 детей: 1100 учеников средней школы и 150 дошкольников.

"Помимо учебных классов, в нем должны разместиться спортивный и актовый залы, столовая, специализированные кабинеты для практических занятий и различные технические вспомогательные помещения",

– рассказала председатель Москомархитектуры. Она подчеркнула, что необходимые для строительства изменения будут внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в ближайшее время. В результате Можайский район будет обеспечен дополнительными местами для образования детей разного возраста. Важно, что юные жители города смогут получать всестороннее развитие рядом с домом.

Ранее Юлиана Княжевская рассказала о планах города построить на юго-востоке Москвы детский сад с бассейном.

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