Строительство дома для переселенцев по программе реновации утвердили на улице Адмирала Корнилова

Первый этаж предусмотрен для магазинов и сферы услуг

В поселении Мосрентген появится новостройка для участников программы реновации ветхого жилья. В рамках проекта квартальной застройки одобрено строительство жилого дома площадью более 100 000 кв. м для переселенцев. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Строительство планируется участке в 2,25 га по адресу: улица Адмирала Корнилова, вл. 14, корп. 1.

"Многоквартирный дом будет соответствовать всем самым современным стандартам реновации: нежилые первые этажи, благоустроенная территория, просторная планировка и улучшенная отделка квартир",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 старых домов. Жители почти тысячи пятиэтажек уже получили новые квартиры.

Ранее стало известно о строительстве дома для переселенцев по реновации в районе Хорошево-Мневники.