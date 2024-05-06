В Пресненском районе установят пешеходный мост - Княжевская

В Пресненском районе установят пешеходный мост - Княжевская
Фото: АГН Москва
Строение повысит доступность строящегося в районе офисно-гостиничного комплекса

В центре Москвы скоро появится новый пешеходный мост. Пешеходный павильон и эстакада пройдут через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, вл. 34 (ЦАО). Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Согласно выпущенному Москомархитектурой градостроительному плану земельного участка, мост установят рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом. Строение улучшит транспортную и пешеходную доступность объекта, а также повысит безопасность горожан.

"Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина – три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину",

– рассказала Юлиана Княжевская. Она уточнила, что строительство будет идти за счет инвестора. 

Ранее стало известно о намерении властей построить в Москве еще семь автомобильных мостов.

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