На конкурс "Исследуй город" поступило более 200 заявок участников – Княжевская

На конкурс "Исследуй город" поступило более 200 заявок участников – Княжевская
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
В финал выйдут пять претендентов

Прием заявок на участие в открытом конкурсе "Исследуй город", который проводит Институт Генплана Москвы при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), завершен. Об этом сообщила председатель Комитета, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

По ее словам, конкурс вызвал большой интерес исследователей и привлек внимание независимых специалистов в области урбанистики, архитектуры, социологии, аналитики больших данных и дизайна. Из разных уголков страны – от Новосибирска до Москвы – поступило более 200 заявок.

"Среди желающих принять участие в конкурсе зарегистрировали 181 команду независимых исследователей, а также 22 компании, среди которых архитектурные бюро, проектные организации и профессиональные научно-исследовательские коллективы",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Теперь членам жюри, в состав которого входят архитекторы, эксперты в сфере транспорта, урбанистики, городского планирования, экономики и социологии, а также представители органов власти, предстоит проанализировать портфолио всех претендентов и отобрать пятерку лучших.

"В середине мая жюри объявит имена финалистов, которые пройдут во второй этап конкурса и приступят к проведению исследований по выбранным темам",

– пояснила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Финалистам конкурса нужно будет подготовить научные исследования в нескольких градостроительных направлениях. Ожидается, что результаты проектов укажут на существующие недочеты в городском планировании и помогут в формировании нового стратегического развития Москвы.

Конкурс "Исследуй город" проводится для привлечения внимания широкой аудитории к проблемам и возможностям городского развития. 17 мая станут известны участники финального этапа. Им будет дано три месяца на подготовку проекта. Победителей конкурса объявят в начале сентября.

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