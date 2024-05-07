Дом по программе реновации построят в историческом центре Москвы

Участок под новостройку выделили в Басманном районе

Дом для переселенцев по программе реновации возведут в Центральном округе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Предназначенный для строительства земельный участок площадью 0,49 га расположен по адресу: Старокирочный переулок, владение 6. Москомархитектура уже выпустила для него градостроительный план.

"Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик. В этой связи новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки",

– подчеркнула Юлиана Княжевская.

Программу реновации ветхого жилья в столице утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, в которых проживает около миллиона москвичей. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек. Всю информацию о программе реновации можно уточнить на портале mos.ru.

Ранее строительство дома для переселенцев по программе реновации утвердили на улице Адмирала Корнилова.