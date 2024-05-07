Дом по программе реновации построят в историческом центре Москвы

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Дом для переселенцев по программе реновации возведут в Центральном округе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.
Предназначенный для строительства земельный участок площадью 0,49 га расположен по адресу: Старокирочный переулок, владение 6. Москомархитектура уже выпустила для него градостроительный план.
"Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик. В этой связи новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки",
– подчеркнула Юлиана Княжевская.
Программу реновации ветхого жилья в столице утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, в которых проживает около миллиона москвичей. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек. Всю информацию о программе реновации можно уточнить на портале mos.ru.
Ранее строительство дома для переселенцев по программе реновации утвердили на улице Адмирала Корнилова.
Звезда долго боролась с недугом