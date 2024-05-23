Около станции "Кунцевская" построят дом по программе реновации – Княжевская

Около станции "Кунцевская" построят дом по программе реновации – Княжевская
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Все разрешения уже получены

В районе Фили-Давыдково (ЗАО) определен адрес, по которому будет возведен дом для участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Выделенный под строительство участок площадью 0,94 га находится рядом со станцией метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также одноименных станций БКЛ и МЦД-1. Точный адрес: улица Клочкова, вл. 2-4. Все необходимые изменения в правила землепользования и застройки данного участка уже внесены. Разрешенная площадь новостройки – до 53000 кв.м, сообщила Княжевская.

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, со своей стороны, уточнил, что ранее в районе уже ввели в эксплуатацию пять жилых комплексов, предназначенных для переселения участников программы реновации. На стадии строительства находится еще шесть домов.

"Всего в Фили-Давыдкове новые квартиры по программе реновации получат жители 119 домов",

– рассказал Загрутдинов.

Программа реновации ветхого жилья действует в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов. В прошлом году новые квартиры в 59 современных многоэтажках получили более 47 тысяч участников реновации. По требованию мэра Москвы Сергей Собянина темпы реализации программы должны быть ускорены в два раза.

Ранее стало известно о разрешении построить дом для переселенцев по реновации в исторической части Москвы.

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