Проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше – Собянин

На платформе прошло уже более 6,6 тыс. голосований

Проекту "Активный гражданин" исполнилось 10 лет. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, которые приняли участие в 6,6 тыс. голосований. О том, как все начиналось и как происходит сейчас, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. На тот момент у него не было аналогов в мире: москвичи получили уникальную возможность непосредственно влиять на жизнь города: выбирать проекты благоустройства, названия станций метро, программу праздничных мероприятий, да и просто делиться идеями о развитии города.

Сегодня на платформе проводятся также викторины, фотоконкурсы, различные акции. За участие в голосованиях и оценку городских новинок горожане получают баллы. Их можно обменять на товары и услуги, пополнить карту "Тройка" или счет в приложении "Парковки России", сделать пожертвования в благотворительные фонды.

"Спасибо всем участникам проекта! "Активный гражданин" – самый быстрый и удобный способ получить обратную связь. Вместе делаем наш город лучшим местом для жизни",

– поблагодарил Сергей Собянин активных москвичей.

Ранее пользователи портала "Активный гражданин" выбрали самые красивые станции метро, построенные в Москве за последние годы.