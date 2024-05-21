Московский иннокластер помог бизнесу реализовать почти 15 тысяч проектов – Собянин

В столице разработана Стратегия развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года

Правительство Москвы решает целый комплекс задач по обеспечению технологического суверенитета и безопасности России. Среди них – развитие кооперации и инновационной инфраструктуры. О том, как это реализуется, мэр Сергей Собянин подробно рассказал в публикации на своем сайте.

В 2018 году была создана цифровая платформа инновационной экосистемы столицы – Московский инновационный кластер (МИК). Это основной канал предоставления мер поддержки бизнесу со стороны правительства Москвы.

За эти годы с помощью МИК бизнес реализовал 14,3 тыс. инновационных проектов, в т.ч. 5 тысяч – в кооперации с другими участниками кластера. Кооперация московских компаний направлена на укрепление технологического суверенитета страны и позволяет более быстрыми темпами разрабатывать и выводить на рынок высокотехнологические продукты за счет объединения усилий компаний, города, научного сообщества и крупных корпораций.

Еще одним важным моментом является создание инновационной инфраструктуры. В Москве уже работают 48 технопарков. На этих площадках разместили свои производства 2,2 тыс. высокотехнологичных компаний, в которых работает 72,5 тысячи человек.

"Современные московские технопарки – это более ста центров коллективного пользования для резидентов: лаборатории, чистые комнаты, центры сертификации и прототипирования. Это бизнес-инкубаторы, акселераторы и партнерские обучающие программы для начинающих предпринимателей и талантливой молодежи. И это – творческая предпринимательская среда, в которой происходит постоянный обмен опытом и идеями",

– рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что для технопарков сформирована специальная система налоговых льгот. В результате площади технопарков заполнены на 99%, а на новые строящиеся площадки компании выстраиваются в очередь.

"Наша цель – в ближайшие годы создать как минимум 1 млн кв.м качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры. В результате благоприятные возможности для развития получат тысячи новых перспективных компаний",

– сообщил мэр, добавив, что строительство технопарков будет идти, как и прежде, за счет частных средств.

Ранее Сергей Собянин перечислил самые значимые инвестпроекты, реализованные в прошлом году.