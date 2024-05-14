Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Планируется модернизировать до 100 образовательных объектов в год

В Москве стартует масштабная программа капитального ремонта школ. На 2024 год намечены работы в первых 50 зданиях, в дальнейшем программа предусматривает ремонт и переоснащение до 100 образовательных объектов ежегодно. О том, что должно быть сделано, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе ремонтных работ планирует привести в порядок как фасады и кровлю, так и внутренние помещения школ. Будут проложены новые инженерные коммуникации, заменены оконные блоки. Классы тоже будут обустроены по-новому:

"Вместо предметных классов создадим универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха появятся специальные подиумы, на которых можно сидеть. Привычные школьные библиотеки превратятся в медиатеки с уютными пространствами индивидуальной и групповой работы",

– сообщил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что после ремонта школы будут оснащены современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью. Так что условия для учебы и отдыха учеников будут комфортными.

Об удобстве родителей тоже позаботятся: в обновленных вестибюлях для них обустроят комфортные места для ожидания. По возможности в зданиях будут делать отдельные входы для учеников начальной школы.

Помимо программы капремонта, Москва продолжает реализовывать планы по строительству новых образовательных учреждений. Так, 1 сентября 2024 года распахнут двери 8 новых школ, 20 детских садиков и шесть образовательных комплексов, с помещениями для дошкольников и учеников.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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