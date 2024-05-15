Собянин утвердил создание новых управ районов в ТиНАО

Собянин утвердил создание новых управ районов в ТиНАО
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Решение направлено на повышение качества жизни населения и создание максимально благоприятные условия для дальнейшего развития городского округа

В Новой Москве созданы новые территориальные органы исполнительной власти. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В соответствии с городским законом №14 от 8 мая 2024 года в ТиНАО упразднены поселения и образованы восемь новых районов – Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка. В каждом из них будут созданы органы власти – управы. Их функции и полномочия будут такими же, какими наделены управы других московских районов. Это будет способствовать повышению качества жизни населения, поскольку обеспечит единые стандарты управления и предоставления государственных услуг москвичам независимо от их места жительства.

Отмечается, что управа района Внуково переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее стало известно о решении организовать Новой Москве комплекс по производству готовых блюд.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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