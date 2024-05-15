Москвичи проголосовали за лучший дизайн новых станций метро – Собянин

В опросе приняли участие 280 тысяч горожан

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся за последние пять лет. Так, бесспорными фаворитами новинок метростроя 2023 года стали "Нагатинский затон" на БКЛ и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Опрос проходил на платформе "Активный гражданин". Свое мнение высказали более 280 тысяч жителей столицы.

Среди станций, открывшихся в 2019–2021 годах, больше всего голосов получили "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Новаторская", "Электрозаводская", "Окская", "Юго-Восточная", "Филатов Луг", "Ольховая", "Косино".

В целом с 2011 года в столице построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК. Несмотря на такой активный процесс, дизайнеры и архитекторы работают нешаблонно.

"Для каждой создается уникальный архитектурный дизайн, подбираются оригинальные материалы для оформления интерьера",

– подчеркнул Сергей Собянин.

При этом сеть столичного метрополитена продолжает развиваться. В 2024 году планируется завершить строительство первой очереди Троицкой линии, а также продвинуться по Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиям.

Ранее Сергей Собянин представил программу развития Транспортного комплекса Москвы до 2030 года, она предусматривает открытие 39 новых станций метро.