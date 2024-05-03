Реконструкция Голутвинского газопровода-дюкера под Водоотводным каналом завершена – Собянин

Всего в Москве 12 подобных объектов, обновление 10 из них уже проведено

Завершена реконструкция Голутвинского газопровода-дюкера. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас проводятся работы по восстановительному благоустройству вокруг объекта.

Газопровод проходит под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Поэтому он играет важнейшую роль в газоснабжении жителей центра города.

"Специалисты "Мосгаза" используют новую технологию: тянут трубопровод не по дну реки, а под ним. Это снижает воздействие на экологию и повышает надежность и срок службы коммуникаций",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Планируется, что после обновления дюкер сможет полноценно работать еще четыре десятилетия.

Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления стартовала в столице в 2018 году. Десять подводных объектов, включая Голутвинский дюкер, уже модернизированы. На двух оставшихся – Щукинском и Кропоткинском – ведутся работы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта.