Москва вдвое увеличила производство умных меток для транспорта - Собянин

Столичные компании успешно замещают на рынке зарубежную высокотехнологичную продукцию

Московские предприятия успешно замещают на отечественном рынке импортные инновационные товары, в том числе RFID-продукцию. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в 2023 году одна из столичных компаний в два раза увеличила производство RFID-меток для автотранспорта, а другая разработала считыватель для социальных карт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изделия с RFID-чипами (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) используются сегодня практически везде: в картах для оплаты проезда в общественном транспорте, в пропусках на работу, ключах в отелях и пр. Чипы отечественного производства сегодня весьма востребованы на российском рынке.

В частности, столичная компания снабжает RFID-метками автомобили: такие чипы крепятся на лобовое стекло, чтобы считыватель их распознавал и пропускал далее по пути следования. Производство таких меток за прошлый год выросло вдвое.

Социальные карты москвича, ЕМИАС, карты "Тройка" также оснащаются московскими чипами с RFID.

Еще одна столичная компания разработала считыватель для соцкарт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает оплатить проезд и "удержать" зеленый сигнал светофора при переходе проезжей части дороги, рассказал Собянин.

Город, в свою очередь, способствует развитию высокотехнологичной промышленности, поддерживая такие предприятия займами и льготами, помогает им реализовывать продукцию, в том числе за рубежом.

"Например, для резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" действует специальный налоговый режим. На сэкономленные средства компании расширяют производства, закупают допоборудование и модернизируют площадки", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам.