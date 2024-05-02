Собянин обозначил основные направления развития туризма в Москве

Только на различные развлекательные мероприятия столица планирует привлечь более 7 миллионов гостей

Москва намерена стать лидером по всем основным видам городского туризма: культурно-познавательного, развлекательного, событийного, делового, образовательного, медицинского. С этой целью разработана Программа развития туризма Москвы до 2030 года. О том, что предполагается сделать в ближайшее время, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Москва обладает богатым культурным наследием. Соответственно, значительный упор будет сделан на развитии проектов на культурных и исторических площадках Москвы. В частности, планируется расширить географию фестиваля "Усадьбы Москвы", развивать кинопарк "Москино" в Новой Москве, где можно посетить съемочные площадки под открытым небом – от старинных замков до городов будущего, и пр.

Большим потенциалом обладает событийный туризм. По расчетам экспертов, только фестивали "Московские сезоны" способны привлечь 7,3 миллиона гостей. Поэтому мероприятия "Путешествие в Рождество", "Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Пасхальный дар", "Московская весна", "Московское чаепитие", День города станут еще красочнее и интереснее.

Одно из самых перспективных направлений считается деловой туризм. По оценке экспертов, более 40% бизнес-путешественников через некоторое время возвращается в российскую столицу на отдых вместе со всей семьей. Поэтому календарь деловых мероприятий в Москве будет пополняться новыми событиями.

Для самих москвичей весьма актуально развитие пляжного отдыха и внутригородского туризма. В прошлом году в столице было открыто 15 летних бассейнов – на Северном речном вокзале, "Острове Мечты", в Лужниках, городских парках и на фестивальных площадках. Летом 2024 г. будет работать уже 23 комфортабельные пляжные зоны. Это число будет увеличиваться с каждым годом.

Помощником для москвичей и гостей столицы является сервис RUSSPASS. С его помощью можно спланировать познавательную прогулку, забронировать номер в отеле, приобрести билеты. В планах – запуск RUSSPASS Global – сервиса-планировщика путешествий по России для иностранных туристов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как будут работать парковки Москвы на майских праздниках.