Сергей Собянин поздравил с Днем рождения Валерия Гергиева

Сергей Собянин поздравил с Днем рождения Валерия Гергиева
В.Гергиев Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Народного артиста РФ знают и любят далеко за пределами России

Дирижеру Валерию Гергиеву сегодня, 2 мая 2024 г., исполнился 71 год. С Днем рождения прославленного деятеля искусств поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению Собянина, Гергиев завоевал любовь миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Вклад артиста в развитие искусства огромен. В частности, Московский пасхальный фестиваль, созданный и проводящийся под руководством Гергиева, является одним из самых ярких и популярных музыкальных мероприятий столицы.

"Желаю Валерию Абисаловичу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо культуры",

– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он также пожелал великому дирижеру, чтобы его вдохновенное творчество и далее находило воплощение в замечательных проектах и дарило поклонникам радость и добро.

Валерий Гергиев – народный артист России, является генеральным директором Большого и Мариинского театров. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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