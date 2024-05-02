Сергей Собянин поздравил с Днем рождения Валерия Гергиева

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Дирижеру Валерию Гергиеву сегодня, 2 мая 2024 г., исполнился 71 год. С Днем рождения прославленного деятеля искусств поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
По мнению Собянина, Гергиев завоевал любовь миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Вклад артиста в развитие искусства огромен. В частности, Московский пасхальный фестиваль, созданный и проводящийся под руководством Гергиева, является одним из самых ярких и популярных музыкальных мероприятий столицы.
"Желаю Валерию Абисаловичу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо культуры",
– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он также пожелал великому дирижеру, чтобы его вдохновенное творчество и далее находило воплощение в замечательных проектах и дарило поклонникам радость и добро.
Валерий Гергиев – народный артист России, является генеральным директором Большого и Мариинского театров.
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