Гергиева назначили главой Большого театра

Слухи о кадровых перестановках ходили давно

Последние пару недель ходили слухи, что дирижер Валерий Гергиев, который также является худруком Мариинки, может получить пост генерального директора Большого театра. Поговаривали, что деятель культуры не в восторге от этого, но занять высокий пост его попросило высшее руководство страны.

Дополнительно масла в огонь подлила новость об уходе с должности Владимира Урина, которая появилась в минувший четверг. Он попрощался со всеми коллегами и заявил, что это был его последний рабочий день. Гендиректором Большого театра он был последние 10 лет.

Теперь же слухи подтвердились – правительство России подписало указ о назначении Гергиева главой заведения. Он будет занимать пост в течение пяти лет с возможностью продления. Урина осободили от исполнения по собственному желанию, сообщает телеканал RT.