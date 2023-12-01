Гергиева назначили главой Большого театра

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Последние пару недель ходили слухи, что дирижер Валерий Гергиев, который также является худруком Мариинки, может получить пост генерального директора Большого театра. Поговаривали, что деятель культуры не в восторге от этого, но занять высокий пост его попросило высшее руководство страны.
Дополнительно масла в огонь подлила новость об уходе с должности Владимира Урина, которая появилась в минувший четверг. Он попрощался со всеми коллегами и заявил, что это был его последний рабочий день. Гендиректором Большого театра он был последние 10 лет.
Теперь же слухи подтвердились – правительство России подписало указ о назначении Гергиева главой заведения. Он будет занимать пост в течение пяти лет с возможностью продления. Урина осободили от исполнения по собственному желанию, сообщает телеканал RT.
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.