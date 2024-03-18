Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Крымской весны

Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Крымской весны
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
За последние 10 лет в Крыму и Севастополе произошли колоссальные перемены к лучшему

Десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Об этом в понедельник, 18 марта, напомнил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с праздником Крымской весны.

По мнению Сергея Собянина, эта дата – 18 марта 2014 года, когда Крым и Севастополь влились в состав России, – стала символом восстановления исторической справедливости.

"Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности",

– уверен мэр. Он отметил, что многое уже сделано, но многое еще предстоит сделать, чтобы мечты и надежды всех россиян стали реальностью.

"За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции. (…) Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим!"

Ранее в России прошли выборы президента. Предварительные данные о явке москвичей озвучили в Мосгоризбиркоме.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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