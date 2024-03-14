Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента России

Голосование пройдет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года

В ближайшие дни россиянам предстоит сделать важный выбор – выбор главы государства на следующие шесть лет. Москва – это не просто крупнейший город России, это – ее сердце, и голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Они призвал жителей принять участие в очередных выборах президента РФ.

"Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что президент в России исполняет ключевую роль в системе государственной власти. Ему принадлежит последнее слово по всем основным вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Более того, президент РФ является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил, что особенно важно в нынешнее время, подчеркнул Собянин.

Москвичи имеют возможность проголосовать, заполнив бумажный бюллетень на избирательных участках или воспользовавшись электронным терминалом. Кроме того, обладатели полной учетной записи на портале городских услуг mos.ru могут проголосовать онлайн. Участники электронного голосования станут участниками розыгрыша призов акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".