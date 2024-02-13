Розыгрыши среди участников программы "Миллион призов" пройдут с 16 по 18 марта

Победителям придет СМС-уведомление о выигрыше с номера DIT_MOS

С 15 по 17 марта состоятся выборы президента России. Жители столицы, которые выбрали электронный формат голосования, могут поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Победителям доступно 1, 3 или 5 тыс. призовых баллов, а также умная колонка.

Розыгрыш будет проведен в период с 16 по 18 марта. В первый день розыгрыша будут выбраны победители среди участников электронного голосования до 20:00, следующим днем – счастливчики, отдавшие голос с 20:00 15 марта до того же времени 16 марта. Наконец, 18 числа проведут финальный розыгрыш среди голосовавших с 20:01 16.03 по 20:00 17.03 соответственно.

Победителям будет отправлено СМС-сообщение после 12:00 с номера DIT_MOS, в котором участников уведомят о призе по номеру телефона, указанному в личном кабинете на mos.ru, либо при голосовании с использованием терминала электронного голосования. Для получения приза потребуется активация уникального кода участника, доступного на сайте "Миллион призов".

Один балл эквивалентен одному рублю. Баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и аптеках, а также приобрести на них билеты в музеи и театры. А еще пополнить "Тройку".