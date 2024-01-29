На портале mos.ru начал работать раздел о выборах Президента России

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На портале mos.ru заработал раздел, который посвящен грядущим выборам российского лидера. Уже в марте текущего года россияне определят, кто станет Президентом нашей страны.
Данный ресурс предоставляет всю необходимую информацию о процедуре выборного процесса, способах отдать свой голос за одного из кандидатов, а также сведения о всех нововведениях.
Кроме того, на ресурсе есть удобная электронная карта, на которой указаны адреса избирательных участков. Также в личном кабинете жители Москвы могут посмотреть, какой способ голосования доступен им на выборах.
Жители Белокаменной смогут сделать свой выбор в режиме онлайн или непосредственно на избирательном участке. Выборный процесс будет длиться с 15 по 17 марта. Отдать свой голос дистанционно можно будет с 8 утра 15 марта и до 8 вечера 17 марта.
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