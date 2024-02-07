В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

Для жителей столицы предусмотрено несколько способов заполнения избирательного бюллетеня

С 15 по 17 марта 2024 года в России будет проходить голосование за кандидатов в президенты страны. Москвичи могут сделать выбор онлайн или на избирательном участке. Желающим воспользоваться системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) никаких заявлений подавать заранее не нужно. Но лучше заблаговременно проверить, какие способы участия в выборах доступны каждому конкретному избирателю.

Сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России запущен на портале mos.ru. Пользователям необходимо авторизоваться в личном кабинете, а затем в блоке, посвященном предстоящим выборам, нажать кнопку "Проверить" и далее "Получить информацию". Система сообщит, подходит ли учетная запись для участия в ДЭГ, можно ли воспользоваться терминалом для заполнения электронного бюллетеня на любом избирательном участке или придется идти на избирательный участок по месту постоянной регистрации.

Если удобный способ голосования недоступен, сервис подскажет, как это исправить. К примеру, внести актуальные данные паспорта.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в Москве, если заранее оформят заявление о прикреплении к столичному избирательному участку.

Ранее стало известно, что в период мартовских выборов в Москве будет проходить очередная акция программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2024. Помимо основных призов, для разных категорий граждан предусмотрены также дополнительные.