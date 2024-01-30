В Москве создан общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами

Формирование корпуса наблюдателей уже началось

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России. Соответствующее решение принято на заседании столичной ОП во вторник, 30 января.

Главой Штаба выбран председатель Комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв. У него уже есть опыт организации работы Общественных штабов наблюдателей за выборами, поэтому кандидатура была одобрена единогласно.

"Наша главная задача не меняется – обеспечение максимальной открытости и прозрачности избирательного процесса",

– заявил Вадим Ковалев.

Формирование Корпуса наблюдателей ОПМ уже началось. Записаться может любой россиянин старше 18 лет за некоторыми исключениями. Каждый наблюдатель предварительно пройдет специальное обучение.

Очередные выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Москвичи смогут проголосовать как онлайн, так и на традиционных избирательных участках. Решить, какой способ голосования предпочтительнее, избиратели в столице могут непосредственно в период выборов, заранее оформлять допуск к цифровому бюллетеню не нужно. Кстати, на избирательных участках будут доступны как бумажные бюллетени, так и электронные – через специальные терминалы.

Россияне, зарегистрированные в других регионах России, также смогут проголосовать в Москве. Для этого нужно до 11 марта прикрепиться к московскому избирательному участку через портал Госуслуги или центрах "Мои документы".

Ранее на портале mos.ru начал работать раздел с подробной информацией о президентских выборах.

