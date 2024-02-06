В Москве пройдет девятая акция "Миллион призов"

Для разных категорий участников предусмотрены гарантированные поощрения

В Москве объявлена девятая акция программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2024. Она пройдет во время выборов президента России 15 – 17 марта. О том, какие новшества приготовили организаторы, рассказали в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) на пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

Как отметил президент МТПП Владимир Платонов, одна из главных задач акции – повысить гражданскую активность москвичей. Поэтому все избиратели, которые впервые проголосуют онлайн, но не станут победителями в основном розыгрыше, гарантированно получат 1000 призовых баллов.

Помимо этого, все участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в возрасте до 25 лет получат скидку на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции в размере 500 баллов.

Москвичи в возрасте от 60 лет, проголосовав онлайн, получат по 1000 призовых баллов, которые можно обменять на покупки в аптеках от партнеров программы "Миллион призов".

"Всего в ходе девятой акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2024 будет разыграно более 3,5 млн призов",

– сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. Он отметил, что у участников ДЭГ, помимо получения гарантированных призов, будет возможность выиграть как основные, так и дополнительные призы. Среди них: купоны на 1000, 3000, 5000 призовых баллов, "умная колонка" с полугодовой подпиской.

Родители с детьми могут также выиграть билеты в парк развлечений. Кроме этого, для супругов предусмотрена категория "Московская семья": если и муж, и жена проголосуют онлайн, они получат шанс выиграть 15000, 25000, 50000 или 100 тысяч призовых баллов. Потратить их можно будет в различных кафе, ресторанах, магазинах детских товаров, супермаркетах, аптеках и пр.

Розыгрыш призов будет проводиться ежедневно на сайте программы ag-vmeste.ru 16, 17 и 18 марта 2024 года при помощи генератора случайных чисел.

Принять участие в акции "Миллион призов" смогут все избиратели, имеющие полную учетную запись на портале MOS.RU и проголосовавшие за кандидата в президенты при помощи системы дистанционного электронного голосования.