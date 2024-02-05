Собянин объявил о приеме работ на конкурс "Наследие моего района"

Собянин объявил о приеме работ на конкурс "Наследие моего района"
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Отправить заявку на участие можно до 14 апреля

В Москве стартовал городской конкурс "Наследие моего района". Он пройдет уже в шестой раз. Отправить свои рисунки могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Чтобы стать участником конкурса, нужно до 14 апреля 2024 года заполнить анкету на сайте наследиемоегорайона.рф и прикрепить рисунок, выполненный акварелью или гуашью.

"Что нарисовать – решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только",

– сообщил Сергей Собянин.

Соревноваться ребята будут в двух возрастных категориях: 7-11 лет и 12-15 лет. Победителей будут выбирать отдельно среди профессионалов, то есть ребят, которые учатся рисовать, и среди любителей, которые не занимаются в художественных школах и мастерских. Отбор пройдет в три этапа: на уровне района, затем округа, и, наконец, состоится общегородской финал.

Все победители и лауреаты конкурса получат дипломы и памятные призы.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 3,5 тысяч юных москвичей. Узнать подробнее о правилах конкурса и номинациях в 2024 году можно на официальном сайте конкурса

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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