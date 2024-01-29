Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

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С 2011 года в Москве было открыто более 400 детских садиков. Каждый оборудован уютными групповыми комнатами, местами для игр, занятиями музыкой и спортом.
Только за прошлый год в столице появилось 33 новых садика. Четыре – в Покровско-Стрешнево, Южном Чертаново, Молжаниновском и Сосенском поселении. Во всех детсадах – мебель с современным дизайном, уютными комнатами для групп, пространствами для игр, а также занятиями спортом и музыкой.
Все садики, отметил мэр, имеют игровые и спортивные площадки на открытом воздухе. При проектировании садиков уделяется внимание возможности для воспитателей видеть на прогулке каждого ребенка.
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