Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Каждый садик оборудован удобной мебелью, местами для игр, пространствами для занятий музыкой и спортом

С 2011 года в Москве было открыто более 400 детских садиков. Каждый оборудован уютными групповыми комнатами, местами для игр, занятиями музыкой и спортом.

Только за прошлый год в столице появилось 33 новых садика. Четыре – в Покровско-Стрешнево, Южном Чертаново, Молжаниновском и Сосенском поселении. Во всех детсадах – мебель с современным дизайном, уютными комнатами для групп, пространствами для игр, а также занятиями спортом и музыкой.

Все садики, отметил мэр, имеют игровые и спортивные площадки на открытом воздухе. При проектировании садиков уделяется внимание возможности для воспитателей видеть на прогулке каждого ребенка.