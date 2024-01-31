В Москве запустили новый сезон традиционной акции "Миллион призов"

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В Москве пройдет акция "Выбираем вместе 2023" программы "Миллион призов", рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Как указал президент МТПП, предпринимательское сообщество обратилось в палату с инициативой о проведении этапа программы во время президентских выборов. В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллиона человек, 89 процентов получили призы.
В этом году московский бизнес предложил провести розыгрыш среди участников электронного голосования. Призы – 5, 3 и 1 тысяча баллов, 1 балл при этом эквивалентен 1 рублю. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы. Из новаций – одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис.
А для семейных москвичей, которые голосуют в онлайн-формате, доступны дополнительные призы-сертификаты номиналом 100 тыс. баллов, 50 тыс. баллов, 25 тыс. баллов и 15 тыс. баллов. Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы оба супруга проголосовали в онлайн-формате.
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