Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Части ключа вручат пяти хранителям

На итоговом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве определили дату разделения ключа расшифровки дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Церемония состоится в четверг, 14 марта.

Ключ разделят на пять частей, каждую из которых запишут на отдельный внешний носитель. Флешки, в свою очередь, поместят в индивидуальные сейф-пакеты и вручат хранителям.

"Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования",

– пояснил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

На итоговом заседании ОШ 11 марта также обсудили особенности обучения видеонаблюдателей и наблюдение за дистанционным электронным голосованием. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами и руководителя Корпуса наблюдателей Вадима Ковалева, видеонаблюдатели будут работать посменно – таким образом наблюдение за всеми избирательными участками столицы будет организовано круглосуточно.

"Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы сформирован, все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося опыта, прошли обучение",

– уведомил Вадим Ковалев.

Очередные выборы президента России пройдут 15 – 17 марта 2024 года. Москвичи и граждане других регионов РФ, прикрепившиеся к избирательным участкам в столице до 11 марта, смогут заполнить бюллетень в любой из трех дней с 8:00 до 20:00 мск. Москвичам, имеющим полную учетную запись на mos.ru, также будет доступно голосование онлайн по ссылке https://elec.mos.ru. Участники ДЭГ станут участниками розыгрыша призов акции "Выбираем вместе" – "Миллион призов".

Ранее в Москве провели проверочное голосование перед выборами президента.