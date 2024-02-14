В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России

В Москве начали подготовку общественных наблюдателей за выборами президента России
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Занятия будут проходить очно и онлайн

Обучение граждан, записавшихся в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами президента России, стартовало в столице 14 февраля.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой в своем приветственном слове отметил, что за прошедшие избирательные кампании разного уровня в столице выработался высокий "московский стандарт" наблюдения за выборами, на который стараются равняться теперь и многие другие регионы.

"Наблюдатель – это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом",

– подчеркнул Михаил Швыдкой.

Руководитель Видеоцентра и Контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов, со своей стороны, рассказал об особенностях работы видеонаблюдателей

"Каждый УИК у нас оборудован видеокамерами. Наблюдатели Видеоцентра во время выборов внимательно следят за всем, что происходит на участках, и при малейших подозрениях на нарушения незамедлительно сообщают о них в Группу разбора",

– пояснил Сергей Куликов, подчеркнув, что в ходе обучения наблюдатели разберут все возможные нештатные ситуации.

Занятия для наблюдателей будут проходить онлайн и очно. Слушатели узнают об основах избирательного законодательства, разберут различные ситуации, которые могут возникнуть на участках в дни голосования. После обучения слушателям предстоит пройти аттестацию. Только те, кто успешно справятся с заданиями, получат направления на участки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В некоторых регионах будет доступно как очное голосование на избирательных участках, так и отправка цифрового бюллетеня через интернет. Тестирование системы дистанционного электронного голосования планируется провести в начале марта. 

Источник: ОП Москвы ✓ Надежный источник
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