В Москве перед президентскими выборами пройдет тестовое онлайн-голосование

Работу сервиса проверят в начале марта

Система дистанционного голосования, работающая в Москве с 2019 года, будет традиционно протестирована перед проведением выборов президента. В этом году работу сервиса проверят в начале марта.

Как указал глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, дистанционное голосование на должность главы государства пройдет на elec.mos.ru.

"Как правило, большинство пользователей предпочитают голосовать прямо с утра. Чтобы минимизировать очереди в пиковые часы, предлагаем участникам не заходить в личный кабинет на mos.ru, а сразу переходить по ссылке для голосования — elec.mos.ru", – указал Костырко.

Для улучшенной работы сервиса – в частности, для снижения времени ожидания поступления СМС с уведомлением об авторизации – вместо прежних сообщений с кодом планируется внедрить опцию с отправлением звонка на номер, указанный в mos.ru, пользователю. Чтобы перейти к бюллетеню, достаточно ввести последние четыре цифры входящего номера.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Москвичи смогут проголосовать либо дистанционно, либо очно, посетив участок для голосования. Для участия в онлайн-голосовании не требуется предварительная регистрация, оно доступно всем, у кого есть постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru.

На избирательных участках будут расположены специальные терминалы, которые выдают электронные бюллетени. Такая система позволяет голосовать на любом удобном участке. А с помощью бумажного бюллетеня можно будет проголосовать на участке по месту постоянной регистрации. Кроме того, проголосовать на участке в столице смогут жители других регионов.

