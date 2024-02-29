Ситуация 2 марта будет максимально приближена к той, которая ожидается на президентских выборах 15-17 марта

Тестовое голосование, которое пройдет 2 марта 2024 года, позволит специалистам оценить работоспособность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в условиях, аналогичных настоящим выборам президента.

2 марта с 10:00 до 14:00 москвичам предлагается зайти на страницу электронного голосования на портале mos.ru или посетить любой избирательный участок в черте города и воспользоваться терминалом электронного голосования, чтобы ответить на вопрос: "Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха?"

Проблема тополиного пуха очень волнует горожан каждое лето, поэтому власти решили посоветоваться с жителями, как лучше ее решить. Но главное все-таки другое: впереди выборы президента России, и специалистам важно убедиться, что все системы электронного голосования работают исправно.

Для тестового голосования специально отведен короткий временной интервал. Это позволит создать повышенную нагрузку на системы. Разработчики смогут проверить устойчивость системы на пиковых значениях, скорость обновления информации, удобство интерфейса онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

Планируется имитация различных сбоев, чтобы отработать возможные сценарии их устранения. На избирательных участках также устроят стресс-тесты, например, отключение электричества, чтобы отработать порядок действий членов избирательных комиссии в экстренных ситуациях.

Участвовать в тестовом голосовании онлайн могут все москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале мосуслуг. Узнать адреса избирательных участков и другую информацию можно на странице elec.mos.ru.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 15-17 марта 2024 года. В ряде регионов есть возможность дистанционного электронного голосования. В Москве участники ДЭГ получат шанс выиграть призы акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

Ранее эксперт рассказал "Утру", когда возможность голосования через интернет станет доступна избирателям во всех регионах России.