Тестовое голосование перед выборами президента пройдет в столице 2 марта

Тестовое голосование перед выборами президента пройдет в столице 2 марта
Фото: IMAGO/Andrew Brookes/www.globallookpress.com
Жителей Москвы ознакомят с особенностями электронной процедуры, а разработчики проверят корректность всех систем

Жители Москвы могут поучаствовать в тестовом голосовании перед выборами президента страны 2 марта – голосование пройдет с 10:00 до 14:00. Регистрация до самой процедуры не требуется – все пройдет на  elec.mos.ru, а также на участках. Москвичей ознакомят с особенностями электронного голосования, разработчики также проверят корректность всех систем.

Как отмечает mos.ru, участники тестового голосования традиционно ответят на важный для города вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?"

Условия для участия – постоянная регистрация в Москве и возраст от 18 лет. Для голосования на портале mos.ru необходима полная учетная запись.

В 2024 году жители Москвы будут принимать участие в голосовании на выборах президента России. Избирательные участки будут работать в период с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Здесь также можно выразить мнение с помощью терминала электронного голосования.

Голосование на портале mos.ru доступно в те же дни в аналогичный временной диапазон. Участники электронного голосования могут поучаствовать в розыгрышах акции#ВыбираемВместе2024 в рамках программы "Миллион призов". 

Для тех, кто впервые принимает участие в онлайн-голосовании, гарантированы награды (если человек не побеждал в основных розыгрышах). Это относится и к избирателям возрастом до 25 лет, а также старше 60 лет.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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