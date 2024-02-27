В столице 2 марта пройдет проверка всех систем для голосования

В Москве проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за две недели до выборов президента России. Горожане потренируются заполнять цифровой бюллетень, а разработчики проверят корректность работы системы на всех этапах.

В ближайшую субботу, 2 марта, москвичи смогут высказать свое мнение по важному вопросу: нужно ли в городе вырубать тополя, чтобы не страдать в летние месяцы от тополиного пуха. Обычно подобные опросы проводят на платформе "Активный гражданин", но в этот раз он будет размещен на странице электронного голосования на mos.ru.

Дело в том, что москвичам доступно несколько вариантов голосования за кандидата в президенты страны, а именно:

заполнение бумажного бюллетеня на избирательных участках по месту регистрации,

заполнение электронного бюллетеня на терминалах, установленных на избирательных участках,

заполнение электронного бюллетеня онлайн.

Чтобы во время выборов главы государства не возникло никаких сложностей, за две недели до голосования пройдет проверка системы ДЭГ.

2 марта с 08:00 до 14:00 мск москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале мосуслуг, могут открыть страницу elec.mos.ru и заполнить цифровой бланк, выбрав одно из предложенных решений проблемы с тополиным пухом. (Москвичи, желающие голосовать на избирательных участках, также могут прийти туда в указанное время с паспортом и поучаствовать в тестировании).

Таким образом, власти города узнают мнение жителей по поводу тополей, избиратели убедятся, что им доступен предпочтительный для них способ голосования, и потренируются в заполнении бюллетеня, а разработчики проверят корректность работы системы ДЭГ.

"Предварительное голосование – нормальная практика в IT. Разработчики всегда так делают, это стандартный айтишный процесс – проверить, что все работает. Не нужно искать в этом каких-то скрытых смыслов",

– отметил в комментарии "Утру.ру" основатель и генеральный директор самой быстрорастущей российской социальной сети TenChat Семен Теняев.

По его мнению, активно развивающиеся в России цифровые технологии, в том числе онлайн-голосование, – это преимущество нашей страны. Во-первых, это полностью прозрачный процесс. Возможно, он не очень понятен людям, далеким от компьютерных технологий. Но ведь в других сферах роботы уже прочно вошли в нашу жизнь, и все принимают это как должное.

"Простой пример – практически все анализы крови делают роботизированные цифровые системы. Нам же не приходит в голову сомневаться в результатах. Мы им доверяем. Так и тут. Иначе говоря, голосование онлайн – это просто очередной этап нашего развития",

– поясняет Семен Теняев.

Второй важный момент заключается в том, что ДЭГ – это эффективный способ экономии бюджетных средств. Сейчас члены мобильных избирательных комиссий вынуждены на вертолетах добираться в отдаленные уголки нашей страны, чтобы жители там могли реализовать свое избирательное право. А когда у человека есть смартфон с выходом в интернет, он из любой точки может в два клика заполнить и отправить избирательный бюллетень. О том, насколько электронное голосование экономит время избирателя, и говорить не стоит.

Так что повсеместное распространение системы ДЭГ – это просто вопрос времени, причем буквально ближайших двух-трех лет, считает эксперт. На данном этапе есть лишь два момента, притормаживающие этот процесс: пожилые люди, не владеющие современными технологиями, а также локальное отсутствие доступа в интернет. Обе эти задачи решаемы.

"Для возрастных категорий избирателей, которым сложно совладать с новинками технического прогресса, возможен гибридный вариант, когда на избирательных пунктах устанавливаются терминалы для заполнения цифровых бюллетеней. Это сильно упростит задачу. Распространить такой гибридный формат повсеместно несложно и быстро",

– уверен Семен Теняев. Такие терминалы, к примеру, ставят на избирательных участках в Москве. Система интуитивно понятна. Но если у пожилых людей возникают вопросы, им помогают разобраться консультанты на местах.

Что касается зон интернет-покрытия, то с развитием спутниковой и мобильной связи этой проблемы скоро не будет. "Пройдет еще пара лет, и мы не будем видеть разницы, где пользоваться интернетом – в центре Москвы или на Крайнем Севере. Соответственно, формат онлайн-голосования будет внедрен во всех регионах России вне зависимости от географических особенностей", – считает эксперт.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. В некоторых регионах избиратели по своему желанию смогут заполнить цифровой бюллетень. В Москве участники электронного голосования смогут претендовать на выигрыш в акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", а некоторые категории граждан получат гарантированные призы.