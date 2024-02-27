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В Москве проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за две недели до выборов президента России. Горожане потренируются заполнять цифровой бюллетень, а разработчики проверят корректность работы системы на всех этапах.
В ближайшую субботу, 2 марта, москвичи смогут высказать свое мнение по важному вопросу: нужно ли в городе вырубать тополя, чтобы не страдать в летние месяцы от тополиного пуха. Обычно подобные опросы проводят на платформе "Активный гражданин", но в этот раз он будет размещен на странице электронного голосования на mos.ru.
Дело в том, что москвичам доступно несколько вариантов голосования за кандидата в президенты страны, а именно:
Чтобы во время выборов главы государства не возникло никаких сложностей, за две недели до голосования пройдет проверка системы ДЭГ.
2 марта с 08:00 до 14:00 мск москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале мосуслуг, могут открыть страницу elec.mos.ru и заполнить цифровой бланк, выбрав одно из предложенных решений проблемы с тополиным пухом. (Москвичи, желающие голосовать на избирательных участках, также могут прийти туда в указанное время с паспортом и поучаствовать в тестировании).
Таким образом, власти города узнают мнение жителей по поводу тополей, избиратели убедятся, что им доступен предпочтительный для них способ голосования, и потренируются в заполнении бюллетеня, а разработчики проверят корректность работы системы ДЭГ.
"Предварительное голосование – нормальная практика в IT. Разработчики всегда так делают, это стандартный айтишный процесс – проверить, что все работает. Не нужно искать в этом каких-то скрытых смыслов",
– отметил в комментарии "Утру.ру" основатель и генеральный директор самой быстрорастущей российской социальной сети TenChat Семен Теняев.
По его мнению, активно развивающиеся в России цифровые технологии, в том числе онлайн-голосование, – это преимущество нашей страны. Во-первых, это полностью прозрачный процесс. Возможно, он не очень понятен людям, далеким от компьютерных технологий. Но ведь в других сферах роботы уже прочно вошли в нашу жизнь, и все принимают это как должное.
"Простой пример – практически все анализы крови делают роботизированные цифровые системы. Нам же не приходит в голову сомневаться в результатах. Мы им доверяем. Так и тут. Иначе говоря, голосование онлайн – это просто очередной этап нашего развития",
– поясняет Семен Теняев.
Второй важный момент заключается в том, что ДЭГ – это эффективный способ экономии бюджетных средств. Сейчас члены мобильных избирательных комиссий вынуждены на вертолетах добираться в отдаленные уголки нашей страны, чтобы жители там могли реализовать свое избирательное право. А когда у человека есть смартфон с выходом в интернет, он из любой точки может в два клика заполнить и отправить избирательный бюллетень. О том, насколько электронное голосование экономит время избирателя, и говорить не стоит.
Так что повсеместное распространение системы ДЭГ – это просто вопрос времени, причем буквально ближайших двух-трех лет, считает эксперт. На данном этапе есть лишь два момента, притормаживающие этот процесс: пожилые люди, не владеющие современными технологиями, а также локальное отсутствие доступа в интернет. Обе эти задачи решаемы.
"Для возрастных категорий избирателей, которым сложно совладать с новинками технического прогресса, возможен гибридный вариант, когда на избирательных пунктах устанавливаются терминалы для заполнения цифровых бюллетеней. Это сильно упростит задачу. Распространить такой гибридный формат повсеместно несложно и быстро",
– уверен Семен Теняев. Такие терминалы, к примеру, ставят на избирательных участках в Москве. Система интуитивно понятна. Но если у пожилых людей возникают вопросы, им помогают разобраться консультанты на местах.
Что касается зон интернет-покрытия, то с развитием спутниковой и мобильной связи этой проблемы скоро не будет. "Пройдет еще пара лет, и мы не будем видеть разницы, где пользоваться интернетом – в центре Москвы или на Крайнем Севере. Соответственно, формат онлайн-голосования будет внедрен во всех регионах России вне зависимости от географических особенностей", – считает эксперт.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. В некоторых регионах избиратели по своему желанию смогут заполнить цифровой бюллетень. В Москве участники электронного голосования смогут претендовать на выигрыш в акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", а некоторые категории граждан получат гарантированные призы.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием