Потратить баллы "Миллиона призов" можно на развлечения и онлайн-сервисы

Принять участие в розыгрыше призовых баллов москвичи смогут после электронного голосования на выборах президента

С 15 по 17 марта 2024 года россияне будут выбирать президента страны. В Москве проголосовать можно как на традиционном избирательном участке, заполнив бумажный бюллетень, так и с помощью электронных сервисов: онлайн на странице elec.mos.ru или с помощью специального терминала для заполнения цифрового бюллетеня на избирательном участке. Горожане, которые предпочтут электронный формат голосования, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

Розыгрыш призов и призовых баллов будет проходить так же три дня: на следующий день после голосования, то есть 16, 17 и 18 марта соответственно. Выиграть можно будет 1000, 3000, 5000 баллов либо "умную" колонку плюс дополнительные призы некоторым категориям граждан.

"Среди родителей с несовершеннолетними детьми будут разыграны билеты в парк развлечений, а семейные пары получат шанс выиграть от пятнадцати до ста тысяч призовых баллов",

– рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Полученные баллы можно будет обменять на товары и услуги более 250 столичных компаний. Партнерами акции являются сетевые аптеки, театры, магазины одежды, обуви, спортивных и детских товаров. Баллы можно обменять на билеты в зоопарк, оплатить ими часть счета в ресторане, пополнить транспортную карту "Тройка". Желающие смогут направить выигрыш на благотворительность или оформить доступ к онлайн-библиотеке.

“Миллион призов”, как и всегда, носит ярко выраженный гуманитарный характер. Участвуя в программе, бизнес одновременно работает на повышение экономической активности (а значит, и собственный успех) и выполняет важнейшую в наше время социальную функцию",

– отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Электронные сервисы для голосования откроются, как и традиционные избирательные участки, в 8:00 мск 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Подавать заявку на участие в ДЭГ заранее не нужно.

Ранее в столице провели тестовое голосование, в ходе которого проверили устойчивость системы ДЭГ при пиковых нагрузках.