Глава города отдал предпочтение онлайн-формату

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта. Глава города указал, что ежегодно в столице становится все больше тех, кто предпочитает отдавать свой голос дистанционно.

Как отметил Собянин, предлагаемый электронный формат голосования весьма удобен и позволяет привлечь большее количество людей к определению будущего страны – голосуют онлайн даже те, кто не приходил на участки.

Сам Собянин также проголосовал онлайн.

"В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу", – подчеркнул мэр.