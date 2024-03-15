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Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта. Глава города указал, что ежегодно в столице становится все больше тех, кто предпочитает отдавать свой голос дистанционно.
Как отметил Собянин, предлагаемый электронный формат голосования весьма удобен и позволяет привлечь большее количество людей к определению будущего страны – голосуют онлайн даже те, кто не приходил на участки.
Сам Собянин также проголосовал онлайн.
"В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу", – подчеркнул мэр.
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