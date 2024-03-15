Более 1500000 человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве

Более 1500000 человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Активнее всего горожане пользуются системой ДЭГ

Москвичи серьезно относятся к выборам президента России. К полудню первого дня выборов в столице проголосовало уже более 1,5 миллиона человек. Об этом днем в пятницу, 15 марта, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На 12:00 могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 536 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 322 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 212 665 избирателей",

– привела точные цифры Кириллова.

Глава Мосгоризбиркома еще раз обратила внимание избирателей, предпочитающих онлайн-голосование, что в период пиковых нагрузок на систему ДЭГ пользователь может быть поставлен в электронную очередь. В этом случае можно или подождать несколько минут, или вернуться на страницу для голосования позже.

"Еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно",

– заявила Ольга Кириллова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. При этом избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, а проголосовать онлайн можно до 20:00 воскресенья в любое время.

Ранее олимпийская чемпионка Ольга Зайцева побывала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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