Спортсменка проголосовала за президента онлайн

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в пятницу, 15 марта.

Спортсменка отметила удобство системы дистанционного электронного голосования, благодаря которому участвовать в выборах можно из любой точки страны. Сама она заполнила электронный бюллетень прямо со своего смартфона, находясь в это время в Общественном штабе.

Ранее сообщалось, что менее чем за три часа после открытия избирательных участков в Москве проголосовало более миллиона избирателей. Большинство предпочли воспользоваться системой ДЭГ, но и терминалы для электронного голосования, установленные на избирательных участках, также весьма популярны среди жителей столицы.

Напомним, участники электронного голосования в Москве становятся участниками розыгрыша призов акции "Миллион призов".