Организаторы выборов в Москве сообщили о готовности к голосованию

Организаторы выборов в Москве сообщили о готовности к голосованию
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Проголосовать москвичи смогут по ссылке elec.mos.ru либо на одном из избирательных участков

Столица готова к выборам президента России. Об этом объявили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве 14 марта. Голосование за кандидатов в президенты начнется в пятницу, 15 марта, в 08:00 и завершится 17 марта в 20:00.

"Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы сформирован, все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося опыта, прошли обучение. Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы – все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьезным выборам, как выборы Президента России",

– заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Заключительным этапом подготовки к президентским выборам стала церемония разделения ключа для расшифрования результатов электронного голосования. Она состоялась в четверг, 14 марта. Пятеро хранителей получили носитель с записанным фрагментом программного кода. По завершении голосования в воскресенье, 17 марта, после 20:00 мск все части ключа соберут воедино, чтобы получить доступ к результатам электронного голосования.

Ранее система ДЭГ в Москве прошла стресс-тест для проверки готовности к президентским выборам.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
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