Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента - МГИК

Регламент разработан даже на случай внешнего воздействия на систему голосования

Организаторы электронных выборов в Москве предусмотрели различные сценарии нештатных ситуаций и разработали регламенты работы на разные случаи. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут на заседании в четверг, 14 марта.

По его словам, организаторы учли все возможные варианты, в том числе возникновение каких-то внешних событий, которые могут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках. В ряде случаев регламент предусматривает временное выключение системы ДЭГ.

"Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней. На этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования. Все члены УИК готовы перейти на голосование "бумагой", продолжая вести список избирателей в электронном формате, чтобы при включении системы электронного голосования все голоса сразу поступили в блокчейн, а возможность попытки повторного голосования была исключена",

– рассказал Дмитрий Реут. Он напомнил, что электронное голосование – это один из способов отдать свой голос за выбранного кандидата. Другой вариант – прийти на избирательный участок и заполнить бюллетень там.



Ранее в Москве состоялась церемония разделения ключа расшифрования результатов электронного голосования.

Выборы президента России начнутся в пятницу, 15 марта, в 8:00 и продлятся до 20:00 в воскресенье 17 марта. Накануне мэр столицы Сергей Собянин напомнил москвичам, что от их голосов во многом зависит, кто станет управлять страной в ближайшей перспективе, и призвал всех принять участие в президентских выборах – 2024.