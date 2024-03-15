Онлайн-наблюдение организовано в круглосуточном режиме

В России стартовали трехдневные выборы президента страны. Москвичи могут заполнить цифровой бюллетень онлайн либо с помощью терминала электронного голосования, установленного на избирательных участках. Там же можно получить бумажный бюллетень.

Проголосовать через интернет можно из любой точки страны, перейдя со своего компьютера или смартфона по ссылке elec.mos.ru. Главное – иметь полную учетную запись на портале mos.ru.

Проголосовать через терминал можно на любом участке, независимо от адреса постоянной регистрации или проживания. Предварительное прикрепление к участку в данном случае не требуется. В Москве такие терминалы электронного голосования применяются на выборах уже не первый год и пользуются популярностью у жителей.

"Все терминалы на участках работают штатно, очередей нет. Если у кого-то из избирателей возникают сложности, разобраться с ними им помогают технические специалисты. Они есть на каждом участке",

– рассказал утром 15 марта руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Ранее в Штабе наблюдателей сообщили, что все сотрудники прошли обучение и получили инструкции, как действовать при возникновении нештатных ситуаций. Члены избирательных комиссий также имеют регламенты работы на разные случаи.

Выборы президента России продлятся до 20:00 17 марта. Онлайн-голосование доступно москвичам круглосуточно.