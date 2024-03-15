В Москве началось голосование на выборах президента России

В Москве началось голосование на выборах президента России
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Прием избирательных бюллетеней продлится до 20:00 17 марта

В Москве началось голосование за кандидатов в президенты Российской Федерации. Выборы продлятся три дня – до 20:00 17 марта. Заполнить избирательный бюллетень москвичи могут как на традиционных участках, так и онлайн.

Для голосования через интернет требуется постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru. Чтобы избежать сбоев системы, при пиковых нагрузках предусмотрен режим ожидания. В этом случае пользователь видит на экране сообщение с просьбой обновить страницу через 1 минуту или зайти позднее.

Заполнить электронный бюллетень можно также через специальные терминалы, установленные на избирательных участках. Адрес проживания при этом не важен. А вот получить бумажный бюллетень можно только по адресу постоянной регистрации или на участке, к которому заранее было сделано прикрепление.

Участники электронного голосования в Москве примут участие в акции "Миллион призов". Розыгрыши призовых баллов и других подарков будут проводиться ежедневно в течение трех дней среди избирателей, которые проголосовали накануне. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Ликвидирован грозивший станцевать на Мавзолее солдат ВСУ

Ему было 42 года

Новые союзники России напугали готовую ввести войска на Украину Францию

Воинственные планы Парижа могут привести к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей