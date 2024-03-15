В Москве началось голосование на выборах президента России

Прием избирательных бюллетеней продлится до 20:00 17 марта

В Москве началось голосование за кандидатов в президенты Российской Федерации. Выборы продлятся три дня – до 20:00 17 марта. Заполнить избирательный бюллетень москвичи могут как на традиционных участках, так и онлайн.

Для голосования через интернет требуется постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru. Чтобы избежать сбоев системы, при пиковых нагрузках предусмотрен режим ожидания. В этом случае пользователь видит на экране сообщение с просьбой обновить страницу через 1 минуту или зайти позднее.

Заполнить электронный бюллетень можно также через специальные терминалы, установленные на избирательных участках. Адрес проживания при этом не важен. А вот получить бумажный бюллетень можно только по адресу постоянной регистрации или на участке, к которому заранее было сделано прикрепление.

Участники электронного голосования в Москве примут участие в акции "Миллион призов". Розыгрыши призовых баллов и других подарков будут проводиться ежедневно в течение трех дней среди избирателей, которые проголосовали накануне.