Миллион москвичей уже проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион москвичей уже проголосовали на выборах президента России электронно
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Все системы работают штатно

Москвичи активно голосуют за кандидатов в президенты страны. Не прошло и трех часов, как стартовало голосование, а уже более 1 миллиона избирателей в столице отправили электронные бюллетени.

У жителей Москвы есть возможность заполнить бумажный бюллетень на избирательных участках по адресу постоянной регистрации либо отдать голос через систему электронного голосования: онлайн с помощью своего смартфона или с помощью терминала на любом избирательном участке. Электронное голосование весьма популярно среди москвичей.

"Миллион человек уже сделали свой выбор электронно: онлайн или воспользовавшись терминалами электронного голосования на УИКах. Беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование. При этом система выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей",

– сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв. Он отметил, что в системе ДЭГ предусмотрен особый алгоритм на случай очень большой явки пользователей одновременно. В этом случае появляется сообщение об электронной очереди. Избирателю нужно или немного подождать, или вернуться на страницу голосования позднее.

Выборы президента России продлятся три дня с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта, при этом голосование через интернет проходит круглосуточно. Работа наблюдателей за ходом выборов также организована в круглосуточном режиме.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
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