Российские звезды высоко оценили онлайн-голосование на выборах президента

Российские звезды высоко оценили онлайн-голосование на выборах президента
Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Более удобного формата, предлагаемого избирателям, артисты не видели

Российские актеры театра и кино, композиторы и музыкальные исполнители с видными представителями отечественной эстрады приняли вместе с остальными гражданами страны участие в голосовании президента РФ. 

Так, актер Евгений Герасимов рассказал, что отдал свой голос в удаленном формате, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Артист находится в общественном штабе по наблюдению за выборами. Процедура ДЭГ, подчеркивает Евгений, существенно облегчает весь процесс участия в выборах – мобильность и удобство крайне важны в условиях современного ритма жизни населения.

Отдала свой голос и Надежда Бабкина. Певица обратила внимание на уровень технической оснащенности в избирательных участках Москвы. А Диана Гурцкая появилась в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Исполнительница подчеркнула, что людям с инвалидностью предоставлена возможность отдать свой голос наравне с остальными избирателями.

Театральный режиссер Владимир Машков высоко оценил удобство предлагаемой процедуры. Сам актер выбрал дистанционный формат и отдал свой голос, нажав всего пару раз мышкой.

"Здорово, динамично, понятно. Ничего более удобного за последнее время не видел. Сделал несколько действий и уже проголосовал", – высказался Машков.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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