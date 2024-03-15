Порядка 2,3 млн человек проголосовали в Москве на президентских выборах — МГИК

Большинство горожан голосуют дистанционно

Прошло семь часов с начала выборов президента России. В Москве процедура голосования стартовала в 08:00 по местному времени. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, по состоянию на 15:00 в столице с помощью электронного формата проголосовали 1 859 609 человек. Всего на выборах успели отдать свой голос около 2,3 млн жителей столицы.

Бумажный бюллетень выбрали 390 955 избирателей, указала Кириллова.

По информации ЦИК России Эллы Памфиловой, около 80 процентов жителей Москвы выбрали дистанционный способ голосования, которое проходит в России с 15 по 17 марта.

Жители Москвы, голосующие в электронном формате, могут получить призовые баллы на покупки в столичных аптеках – восемь городских аптечных сетей приготовили для участников приз.