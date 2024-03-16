В Штабе по наблюдению за выборами рассказали о кибератаках на московскую систему ДЭГ

Система успешно отразила все атаки, выборы проходят в штатном режиме

Московская система электронного голосования отразила большое количество атак. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, большая часть атак происходила из-за рубежа, но голосование все равно идет в штатном режиме.

"Часть из них – с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак – с серверов, располагающихся в США и Великобритании", – рассказал Ковалев.

По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками для того, чтобы дискредитировать выборы президента России.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Отдать свой голос можно либо очно, посетив избирательный участок, либо онлайн – путем голосования на странице elec.mos.ru в любое время до 20:00 завтрашнего дня.