В Штабе по наблюдению за выборами рассказали о кибератаках на московскую систему ДЭГ

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Московская система электронного голосования отразила большое количество атак. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, большая часть атак происходила из-за рубежа, но голосование все равно идет в штатном режиме.
"Часть из них – с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак – с серверов, располагающихся в США и Великобритании", – рассказал Ковалев.
По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками для того, чтобы дискредитировать выборы президента России.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Отдать свой голос можно либо очно, посетив избирательный участок, либо онлайн – путем голосования на странице elec.mos.ru в любое время до 20:00 завтрашнего дня.
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