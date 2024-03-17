МГИК оценил явку в Москве на выборах президента России

МГИК: Предварительная явка в Москве на выборах президента России превышает 66%
Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва»
В столице в 20:00 закрылись избирательные участки

Мосгоризбирком дал оценку по явке в столице на выборах президента России. Председатель МГИКа Ольга Кириллова рассказала журналистам, что этот показатель превышает 66%. 

"Могу сказать только одно: москвичи показали высочайшую, на мой взгляд, активность. Количество полученных бюллетеней – все это сейчас еще меняется, поэтому пока мы говорим – что порядка 5 млн 379 тыс. 336 бюллетеней – предварительно", – сказала Кириллова.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

Помимо традиционного способа голосования на избирательных участках, также можно было отдать свой голос онлайн. Такая возможность была доступна примерно в трети регионов страны, в том числе и в Москве.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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