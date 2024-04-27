Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские праздники

Для москвичей и гостей столицы подготовили разнообразную развлекательную программу на свежем воздухе

В первые майские выходные посетителей московских парков ждет насыщенная программа. В честь Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая, в разных уголках столицы пройдут концерты, спортивные соревнования, уроки танцев, творческие занятия, экскурсии и другие бесплатные мероприятия.

В воскресенье, 28 апреля, можно записаться на экскурсию по саду "Эрмитаж". Посетители узнают историю театрального сада, в том числе, что находилось на его месте раньше и кто стал создателем этого популярного в москвичей места отдыха. Начало бесплатной познавательной прогулки в 12:00. Необходима предварительная регистрация.

В этот же день в 14:00 в парке "Красная Пресня" состоится лекция "Пресня. Дом усадеб и храмов". Посетители познакомятся с историей строительства усадеб и храмов, расположенных на территории Краснопресненского района. А во вторник, 30 апреля, в 18:30 там же пройдет мастер-класс по шахматам для детей старше пяти лет.



Желающих подвигаться и разучить новые танцы ждут в парке "Северное Тушино" и в Таганском парке. Хип-хоп, современный танцевальный стиль salsation, бачата, хастл – всему этому научат профессиональные танцоры.

В парке "Фили" покажут фильмы о горе Белухе, высшей точке Алтайских гор, и о горном хребте Тордоки-Яни, расположенном на территории Хабаровского и Приморского края.

В парке "Ходынское поле" 29 и 30 апреля ждут поклонников активного образа жизни. Там состоятся тренировки по скиппингу – прыжкам со скакалкой.

В парке "Сокольники" 1 мая пройдет масштабный фестиваль "Запуск лета: парк в ритме поп-рока".

В Парке Горького запланирован праздничный забег "Май! Парк! Бег!". Регистрация участников начнется в 10:30 на площади возле Театра Стаса Намина. Старт – в 11:00.

Более подробная информация о праздничных мероприятиях 28, 29, 30 апреля и 1 мая – на портале mos.ru. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин пригласил москвичей на мероприятия Дней исторического и культурного наследия.